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  4. Игрок сборной Украины: «Пока не закончим войну, начинать чемпионат не надо»
Украина. Премьер лига
11 мая 2022, 14:39 |
132
0

Игрок сборной Украины: «Пока не закончим войну, начинать чемпионат не надо»

Алексей Пихаленок не хочет играть во время боевых действий

11 мая 2022, 14:39 |
132
0
Игрок сборной Украины: «Пока не закончим войну, начинать чемпионат не надо»
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник сборной Украины и «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал, стоит ли возобновлять УПЛ.

«Днепр-1» жив. Клуб ждет информацию про дальнейшие действия от УАФ. Они должны принять решение, где будет или не будет следующий чемпионат.

Сейчас в нашей стране война и я думаю, что в Украине в эти дни не надо начинать чемпионат. Даже на Западе. Пока не закончим войну, начинать чемпионат не надо.

Мы стремились к тому, чтобы сыграть в еврокубках. Это была наша мечта. Сейчас такая ситуация, что мы будем делать все для того, чтобы наша мечта осуществилась. Лучше, чтобы война закончилась, а потом все остальное», — сказал Пихаленок.

Напомним, 8 мая Исполком УАФ официально досрочно завершил сезон во всех лигах.

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Александр Пихаленок Английская Премьер-лига сборная Украины по футболу Днепр-1 российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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