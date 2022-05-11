Игрок сборной Украины: «Пока не закончим войну, начинать чемпионат не надо»

Полузащитник сборной Украины и «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал, стоит ли возобновлять УПЛ.

«Днепр-1» жив. Клуб ждет информацию про дальнейшие действия от УАФ. Они должны принять решение, где будет или не будет следующий чемпионат.

Сейчас в нашей стране война и я думаю, что в Украине в эти дни не надо начинать чемпионат. Даже на Западе. Пока не закончим войну, начинать чемпионат не надо.

Мы стремились к тому, чтобы сыграть в еврокубках. Это была наша мечта. Сейчас такая ситуация, что мы будем делать все для того, чтобы наша мечта осуществилась. Лучше, чтобы война закончилась, а потом все остальное», — сказал Пихаленок.

Напомним, 8 мая Исполком УАФ официально досрочно завершил сезон во всех лигах.