У Нагельсманна напряженные отношения с руководством Баварии

У главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна напряженные отношения со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, сообщает немецкая пресса.

По данным источника, ряд руководителей «Баварии» считают, что это напоминает начало конфликта между Салихамиджичем и прежним главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом, случившегося в прошлом сезоне.

В этом сезоне «Бавария» в 10-й раз стала чемпионом Германии.

Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась о трансфере таланта «Аякса» Райана Гравенберха.