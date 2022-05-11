У Нагельсманна напряженные отношения с руководством Баварии
Тренер не ладит со спортивным директором клуба
У главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна напряженные отношения со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, сообщает немецкая пресса.
По данным источника, ряд руководителей «Баварии» считают, что это напоминает начало конфликта между Салихамиджичем и прежним главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом, случившегося в прошлом сезоне.
В этом сезоне «Бавария» в 10-й раз стала чемпионом Германии.
Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась о трансфере таланта «Аякса» Райана Гравенберха.
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