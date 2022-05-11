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  4. У Нагельсманна напряженные отношения с руководством Баварии
Германия
11 мая 2022, 13:48 |
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У Нагельсманна напряженные отношения с руководством Баварии

Тренер не ладит со спортивным директором клуба

11 мая 2022, 13:48 |
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У Нагельсманна напряженные отношения с руководством Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

У главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна напряженные отношения со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, сообщает немецкая пресса.

По данным источника, ряд руководителей «Баварии» считают, что это напоминает начало конфликта между Салихамиджичем и прежним главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом, случившегося в прошлом сезоне.

В этом сезоне «Бавария» в 10-й раз стала чемпионом Германии.

Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась о трансфере таланта «Аякса» Райана Гравенберха.

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Источник Bayern & Germany
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