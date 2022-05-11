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  4. Марченко уступил во втором круге челленджера в Казахстане
ATP
11 мая 2022, 12:40 | Обновлено 11 мая 2022, 12:58
72
0

Марченко уступил во втором круге челленджера в Казахстане

Побороться за трофей украинцу не удалось

11 мая 2022, 12:40 | Обновлено 11 мая 2022, 12:58
72
0
Марченко уступил во втором круге челленджера в Казахстане
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко прекратил выступления на челленджере в казахстанском Шимкенте. Во втором круге украинец, посеянный под четвертым номером, уступил Эрги Киркину со счетом 5:7, 6:1, 6:3.

Шымкент. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Эрги Киркин (Турция) – 7:5, 1:6, 3:6

Напомним, ранее Марченко без проблем разобрался с противником из Бразилии.

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Источник Sport.ua
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