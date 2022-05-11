Марченко уступил во втором круге челленджера в Казахстане

Украинский теннисист Илья Марченко прекратил выступления на челленджере в казахстанском Шимкенте. Во втором круге украинец, посеянный под четвертым номером, уступил Эрги Киркину со счетом 5:7, 6:1, 6:3.

Шымкент. Второй круг

Илья Марченко (Украина) – Эрги Киркин (Турция) – 7:5, 1:6, 3:6

Напомним, ранее Марченко без проблем разобрался с противником из Бразилии.