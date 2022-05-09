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  4. Марченко стартовал с победы на челленджере в Казахстане
ATP
09 мая 2022, 12:20 | Обновлено 09 мая 2022, 12:21
41
0

Марченко стартовал с победы на челленджере в Казахстане

Илья прервал серию из четырех поражений подряд

09 мая 2022, 12:20 | Обновлено 09 мая 2022, 12:21
41
0
Марченко стартовал с победы на челленджере в Казахстане
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко уверенно стартовал на челленджере в Шымкенте.
 
В первом круге украинец, посеянный под четвертым номером, обыграл Габриэля Декампса из Бразилии. 
 
Шымкент. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Габриэль Декампс (Бразилия) – 6:3, 6:1
 
Далее по сетке победитель матча Робин Хаасе – Эрги Киркин.

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Источник Sport.ua
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