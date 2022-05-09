Марченко стартовал с победы на челленджере в Казахстане

Украинский теннисист Илья Марченко уверенно стартовал на челленджере в Шымкенте.



В первом круге украинец, посеянный под четвертым номером, обыграл Габриэля Декампса из Бразилии.



Шымкент. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Габриэль Декампс (Бразилия) – 6:3, 6:1



Далее по сетке победитель матча Робин Хаасе – Эрги Киркин.