ATP09 мая 2022, 12:20 | Обновлено 09 мая 2022, 12:21
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Марченко стартовал с победы на челленджере в Казахстане
Илья прервал серию из четырех поражений подряд
09 мая 2022, 12:20 | Обновлено 09 мая 2022, 12:21
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Украинский теннисист Илья Марченко уверенно стартовал на челленджере в Шымкенте.
В первом круге украинец, посеянный под четвертым номером, обыграл Габриэля Декампса из Бразилии.
Шымкент. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Габриэль Декампс (Бразилия) – 6:3, 6:1
Далее по сетке победитель матча Робин Хаасе – Эрги Киркин.
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