Барселона нашла замену Бускетсу в Баварии

«Барселона» этим летом намерена усилить линию полузащиты. Клуб ищет варианты для потенциальной замены ветерану Серхио Бускетсу.

Как сообщает испанская пресса, «Барселона» проявляет интерес к испанскому полузащитнику «Баварии» Марка Роке.

В нынешнем сезоне 25-летний Рока провел за «Баварию» 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» включилась в борьбу за Мане.