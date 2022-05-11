Барселона нашла замену Бускетсу в Баварии
Каталонцы нацелились на Марка Року
«Барселона» этим летом намерена усилить линию полузащиты. Клуб ищет варианты для потенциальной замены ветерану Серхио Бускетсу.
Как сообщает испанская пресса, «Барселона» проявляет интерес к испанскому полузащитнику «Баварии» Марка Роке.
В нынешнем сезоне 25-летний Рока провел за «Баварию» 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» включилась в борьбу за Мане.
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