Барселона включилась в борьбу за Мане

«Барселона» нацелилась на нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

Как сообщает испанская пресса, каталонский клуб попытается подписать 30-летнего сенегальца летом.

Отметим, что главным претендентом на Мане является мюнхенская «Бавария».

Мане перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. В этом сезоне Сне сыграл 32 матча в АПЛ, абил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.