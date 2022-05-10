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  4. Барселона включилась в борьбу за Мане
Испания
10 мая 2022, 10:05 |
502
0

Барселона включилась в борьбу за Мане

Звезда «Ливерпуля» может оказаться в Ла Лиге

10 мая 2022, 10:05 |
502
0
Барселона включилась в борьбу за Мане
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» нацелилась на нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

Как сообщает испанская пресса, каталонский клуб попытается подписать 30-летнего сенегальца летом.

Отметим, что главным претендентом на Мане является мюнхенская «Бавария».

Мане перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. В этом сезоне Сне сыграл 32 матча в АПЛ, абил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

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Источник El Mundo Deportivo
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