Испания10 мая 2022, 10:05 |
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Барселона включилась в борьбу за Мане
Звезда «Ливерпуля» может оказаться в Ла Лиге
10 мая 2022, 10:05 |
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«Барселона» нацелилась на нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.
Как сообщает испанская пресса, каталонский клуб попытается подписать 30-летнего сенегальца летом.
Отметим, что главным претендентом на Мане является мюнхенская «Бавария».
Мане перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. В этом сезоне Сне сыграл 32 матча в АПЛ, абил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.
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