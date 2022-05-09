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  4. Бавария летом хочет купить Мане
Англия
09 мая 2022, 20:19 | Обновлено 09 мая 2022, 20:52
481
0

Бавария летом хочет купить Мане

Мюнхенцы нацелились на форварда «Ливерпуля»

09 мая 2022, 20:19 | Обновлено 09 мая 2022, 20:52
481
0
Бавария летом хочет купить Мане
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Sky Sports, «Бавария» всерьез нацелилась на приобретение нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Сообщается, что с 30-летним игроком на минувших выходных встречался спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

Контракт Мане с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года и пока о продлении соглашения речь не идет. Очевидно, что Садио Мане рассматривается «Баварией» как вариант замены Роберта Левандовски, которым активно интересуется «Барселона».

Мане в 2022 году выиграл Кубок Африки в составе сборной Сенегала и вышел в финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В чемпионате Англии Мане сыграл 32 матча, в которых забил 14 голов и отдал две голевые передачи.

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Источник Sky Sports
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