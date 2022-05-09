Бавария летом хочет купить Мане

По информации Sky Sports, «Бавария» всерьез нацелилась на приобретение нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Сообщается, что с 30-летним игроком на минувших выходных встречался спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

Контракт Мане с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года и пока о продлении соглашения речь не идет. Очевидно, что Садио Мане рассматривается «Баварией» как вариант замены Роберта Левандовски, которым активно интересуется «Барселона».

Мане в 2022 году выиграл Кубок Африки в составе сборной Сенегала и вышел в финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В чемпионате Англии Мане сыграл 32 матча, в которых забил 14 голов и отдал две голевые передачи.