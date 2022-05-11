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  4. ЗАБАРНЫЙ: «Выходим на игру, чтобы дать болельщикам хоть какую-то надежду»
Чемпионат мира
11 мая 2022, 10:53 |
132
0

ЗАБАРНЫЙ: «Выходим на игру, чтобы дать болельщикам хоть какую-то надежду»

Защитник сборной Украины поделился мыслями о товарищеском матче

11 мая 2022, 10:53 |
132
0
ЗАБАРНЫЙ: «Выходим на игру, чтобы дать болельщикам хоть какую-то надежду»
УАФ. Илья Забарный

Защитник сборной Украины и «Динамо» Илья Забарный прокомментировал предстоящий поединок против «Боруссии» Менхенгладбах.

«Это не просто товарищеская игра, это – игра за сборную. Каждый матч за сборную – это для нас как вызов. Сейчас мы готовимся к нашему главному сопернику, к Шотландии, с которой, как все понимают, будет сложная игра. Следующие игры будут подготовительные к Шотландии, поэтому нужно хорошо подготовиться.

Люди, живущие в Германии, поддерживают нас. Это для нас очень важно. Мы своей игрой тоже хотим дать что-то от себя. Очень приятно, когда все нас встречают так тепло. Когда мы играли за «Динамо», то все были с флагами Украины – это очень достойно. Повторюсь, выходим на игру, чтобы дать болельщикам хоть какую-нибудь надежду», - сказал Забарный.

Матч «Боруссия» Менхенгладбах – сборная Украины начнется в 21:45 по Киеву.

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Боруссия Менхенгладбах сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу Илья Забарный
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Источник Украинская ассоциация футбола
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