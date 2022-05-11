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Сборная УКРАИНЫ
11 мая 2022, 09:49 | Обновлено 11 мая 2022, 09:51
142
0

Заряжай на Сборную Украины в товарищеском матче против Боруссии

Боруссия занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии

11 мая 2022, 09:49 | Обновлено 11 мая 2022, 09:51
142
0
Заряжай на Сборную Украины в товарищеском матче против Боруссии

Сегодня, 11 мая, Сборная Украины проведет товарищеский матч против "Боруссии" из Менхенгладбаха в Германии. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Поединок с Боруссией станет первым матчем для сборной Украины в рамках подготовки к матчу отбора на ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 1 июня. Также серия товарищеских матчей направлена на поддержку Украины и на поднятие боевого казацкого духа украинцев! 

Сейчас "Боруссия" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Аналитики Parimatch Ukraine оценивают шансы на победу нашей Сборной в сегодняшнем матче в 40%; вероятность, что победят хозяева – в 31%, а то, что в основное время команды сыграют вничью – в 29%. Сделать собственный прогноз и добавить драйва к просмотру можно на платформе первого легального букмекера Parimatch Ukraine.

Сегодняшний матч пройдет на стадионе Боруссия Парк. Для украинцев вход на арену бесплатный. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале "Футбол 1", на OLL.tv, а также на официальном канале УАФ в Youtube.

Поддерживаем Украину! Заряжай на своих! 

 

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Источник Sport.ua
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