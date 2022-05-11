Симоне ИНДЗАГИ: «Четких рецептов победы в финалах нет»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от финала Кубка Италии против туринского «Ювентуса».

«Быть ​​здесь – повод для гордости. Матч будет транслироваться на весь мир. Четких рецептов победы в финалах нет. В них нужно играть, чтобы в итоге победить.

Эта неделя будет важной для всех. От нас теперь ждут большего, мы уже выиграли трофей, но в футболе надо смотреть в будущее. Только завтра мы будем думать о чемпионате. С начала сезона и по сегодняшний день все проделали большую работу», - сказал Индзаги.

Матч «Ювентус» – «Интер» состоится в среду, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.