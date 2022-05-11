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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Четких рецептов победы в финалах нет»
Италия
11 мая 2022, 09:13 | Обновлено 11 мая 2022, 09:32
228
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Четких рецептов победы в финалах нет»

Наставник «Интера» – о предстоящем поединке за Кубок Италии

11 мая 2022, 09:13 | Обновлено 11 мая 2022, 09:32
228
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Четких рецептов победы в финалах нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от финала Кубка Италии против туринского «Ювентуса».

«Быть ​​здесь – повод для гордости. Матч будет транслироваться на весь мир. Четких рецептов победы в финалах нет. В них нужно играть, чтобы в итоге победить.

Эта неделя будет важной для всех. От нас теперь ждут большего, мы уже выиграли трофей, но в футболе надо смотреть в будущее. Только завтра мы будем думать о чемпионате. С начала сезона и по сегодняшний день все проделали большую работу», - сказал Индзаги.

Матч «Ювентус» – «Интер» состоится в среду, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник ФК Интер
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