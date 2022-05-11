Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ЧЕСНАКОВ: «Украинский футбол будет еще сильнее, чем был до войны»
Украина. Премьер лига
11 мая 2022, 08:19 | Обновлено 11 мая 2022, 08:27
148
0

Владимир ЧЕСНАКОВ: «Украинский футбол будет еще сильнее, чем был до войны»

Капитан «Ворсклы» – о будущем украинского футбола

11 мая 2022, 08:19 | Обновлено 11 мая 2022, 08:27
148
0
Владимир ЧЕСНАКОВ: «Украинский футбол будет еще сильнее, чем был до войны»
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Ветеран полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков высказал своё мнение о будущем украинского футбола после войны против россии. 

«Эта война ослабила украинский футбол. Легионеры уезжают и, скорее всего, они уже не приедут к нам в ближайшее время. Но ладно с легионерами – это появились шансы для наших украинских футболистов. Беда в том, что мы можем недосчитаться команд, и уровень футбола в Украине снизится достаточно ощутимо, скажем так.

Но, опять-таки, мы уже проходили этот период в 2014 году. Все равно, я считаю, что и футбол будет еще сильнее у нас, и вообще страна у нас будет еще сильнее, красивее и человечнее, чем она была до этого», - сказал Чеснаков.

По теме:
Генштаб ВСУ: «Армия РФ пытается закрепиться на Криворожском направлении»
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
Виктор СКРИПНИК: «Спортсмены на своем фронте должны быть первыми»
Владимир Чеснаков Ворскла Полтава российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Тренировка сборной Украины в Менхенгладбахе накануне матча
Футбол | 11 мая 2022, 06:10 0
ВИДЕО. Тренировка сборной Украины в Менхенгладбахе накануне матча
ВИДЕО. Тренировка сборной Украины в Менхенгладбахе накануне матча

11 мая сине-желтые проведут товарищеский матч против «Боруссии» М

Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Футбол | 10 мая 2022, 18:40 10
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25

36 команд в Лиге чемпионов будут проводить по 8 матчей в новом общем этапе

ВИДЕО. Понял, вычеркиваю. Эпичный радиообмен рашистов у острова Змеиный
Война | 10.05.2022, 20:59
ВИДЕО. Понял, вычеркиваю. Эпичный радиообмен рашистов у острова Змеиный
ВИДЕО. Понял, вычеркиваю. Эпичный радиообмен рашистов у острова Змеиный
Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2. Победный мяч Мане. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11.05.2022, 01:55
Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2. Победный мяч Мане. Видео голов и обзор матча
Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2. Победный мяч Мане. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
Футбол | 10.05.2022, 12:34
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10 любимчиков главных тренеров топовых сборных мира по футболу
10 любимчиков главных тренеров топовых сборных мира по футболу
09.05.2022, 16:25 1
Футбол
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
10.05.2022, 11:44 6
Футбол
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
10.05.2022, 11:01 3
Бокс
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
09.05.2022, 08:55 3
Война
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
10.05.2022, 03:42 1
Футбол
Рим. Калинина во второй раз в сезоне обыграла американку Киз
Рим. Калинина во второй раз в сезоне обыграла американку Киз
09.05.2022, 21:20 7
Теннис
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
09.05.2022, 19:25 1
Футбол
Источник: во время обстрела погиб известный украинский экс-нардеп
Источник: во время обстрела погиб известный украинский экс-нардеп
10.05.2022, 03:16 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем