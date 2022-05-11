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  4. Владимир ЧЕСНАКОВ: «Россия? Вообще эту нацию выкинуть. Пусть у себя играют»
Украина. Премьер лига
11 мая 2022, 02:12 |
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Владимир ЧЕСНАКОВ: «Россия? Вообще эту нацию выкинуть. Пусть у себя играют»

Капитан «Ворсклы» поддерживает бойкот спортсменов из рф

11 мая 2022, 02:12 |
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Владимир ЧЕСНАКОВ: «Россия? Вообще эту нацию выкинуть. Пусть у себя играют»
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Недавно россия были отстранена от всех международных соревнований. Защитник «Ворсклы» Владимир Чеснаков в с иронией отреагировал на это событие. 

«Вообще эту нацию выкинуть. Пусть они у себя, на своей территории [у них большая территория] туристические маршруты прокладывают. Пусть они там себе играют в футбол, разные виды спорта.

Они будут там чемпионами мира по Европе или, наоборот, чемпионами Европы по миру. И пусть там процветают, в своей стороне», – сказал Чеснаков. 

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Ворскла Полтава Владимир Чеснаков российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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