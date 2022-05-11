Владимир ЧЕСНАКОВ: «Россия? Вообще эту нацию выкинуть. Пусть у себя играют»
Капитан «Ворсклы» поддерживает бойкот спортсменов из рф
Недавно россия были отстранена от всех международных соревнований. Защитник «Ворсклы» Владимир Чеснаков в с иронией отреагировал на это событие.
«Вообще эту нацию выкинуть. Пусть они у себя, на своей территории [у них большая территория] туристические маршруты прокладывают. Пусть они там себе играют в футбол, разные виды спорта.
Они будут там чемпионами мира по Европе или, наоборот, чемпионами Европы по миру. И пусть там процветают, в своей стороне», – сказал Чеснаков.
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