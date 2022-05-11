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Чемпионат мира
11 мая 2022, 07:22 | Обновлено 11 мая 2022, 07:58
231
0

Виктор СКРИПНИК: «Спортсмены на своем фронте должны быть первыми»

Футболисты нашей сборной отдадут все силы, чтобы Украина могла ними гордиться

11 мая 2022, 07:22 | Обновлено 11 мая 2022, 07:58
231
0
Виктор СКРИПНИК: «Спортсмены на своем фронте должны быть первыми»
ФК Заря Луганск. Викор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник высказался о мотивации футболистов сборной Украины во время войны в нашей стране.

«Мне кажется, каждый из нас, людей с украинским паспортом, всей душой и сердцем переживает о той ситуации, в которой мы все оказались. Каждый, кто делает что-то на любых площадках мира, показывает: «Я - украинец». Это хорошая возможность для наших ребят, чтобы нашей командой, как и нашими военными, все гордились. Это будет главным. Мы не просто хотим выйти и попробовать обыграть шотландцев, мы должны это сделать.

Сначала игрок настраивает сам себя в голове, и потом он выходит на поле. Каждый попробует отдать себя на 100 с чем-то процентов, чтобы победить. Тогда будет полегче. У нас большие примеры, и Мариуполь, и те города, которые сейчас под обстрелом этих дебилов. Мы, спортсмены, на своем фронте тоже должны быть первыми, чтобы наша страна нами гордилась», - сказал Скрипник.

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Виктор Скрипник сборная Украины по футболу Заря Луганск российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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