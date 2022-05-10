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  4. СКРИПНИК: «Не думаю, что у сборной будут проблемы с физическими кондициями»
Чемпионат мира
10 мая 2022, 13:29 | Обновлено 10 мая 2022, 13:35
166
1

СКРИПНИК: «Не думаю, что у сборной будут проблемы с физическими кондициями»

Специалист верит, что наша команда подойдет к игре с Шотландией в оптимальной форме

10 мая 2022, 13:29 | Обновлено 10 мая 2022, 13:35
166
1
СКРИПНИК: «Не думаю, что у сборной будут проблемы с физическими кондициями»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился своими ожиданиями от предстоящего матча сборной Украины против Шотландии, который состоится 1 июня в рамках плей-офф отбора на ЧМ 2022.

«Я очень позитивно смотрю на нашу сборную и ожидаю положительного результата. Динамо играло, Шахтер играл. Те ребята, которые выезжали из Украины, в частности мой игрок Сергей Булеца, получали от тренеров сборной тренировочный и подготовительный материал. Так что то, что они должны были делать, они делали.

У нас, в Украине, очень дисциплинированные ребята. Поэтому не думаю, что будет проблема с физическими кондициями. Сыгранность? Для этого есть тренировки, групповая работа, видеоанализ», - сказал Скрипник.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Источник Футбол 1/2/3
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veter
А у скоттов с этим проблем вообще никогда не было. Всё решит напор и мастерство. Может быть и чьё то индивидуальное.
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