СКРИПНИК: «Не думаю, что у сборной будут проблемы с физическими кондициями»
Специалист верит, что наша команда подойдет к игре с Шотландией в оптимальной форме
Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился своими ожиданиями от предстоящего матча сборной Украины против Шотландии, который состоится 1 июня в рамках плей-офф отбора на ЧМ 2022.
«Я очень позитивно смотрю на нашу сборную и ожидаю положительного результата. Динамо играло, Шахтер играл. Те ребята, которые выезжали из Украины, в частности мой игрок Сергей Булеца, получали от тренеров сборной тренировочный и подготовительный материал. Так что то, что они должны были делать, они делали.
У нас, в Украине, очень дисциплинированные ребята. Поэтому не думаю, что будет проблема с физическими кондициями. Сыгранность? Для этого есть тренировки, групповая работа, видеоанализ», - сказал Скрипник.
Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.
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