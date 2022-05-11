ВИДЕО. Тренировка сборной Украины в Менхенгладбахе накануне матча

10 мая украинская сборная провела открытую тренировку в Менхенгладбахе на арене «Боруссия Парк», перед ее началом встретившись с детьми, которые вынуждены были покинуть Украину из-за войны.

Полет из Любляны в Дюссельдорф, длившийся, как и ожидалось, 80 минут, прошел быстро. Еще 40 минут автобусом – и сборная оказалась на территории клубного стадиона «Боруссии» М, что поражает ультрасовременной архитектурой, клубной символикой и продуманностью инфраструктуры. Все здесь рядом и все здесь удобно. Отель, в котором хозяева предложили разместиться своим украинским гостям, – соседний комплекс, соединенный с ареной просторным стеклянным коридором, в котором нельзя не почувствовать, как здесь гордятся своим любимым клубом. И вот они рядом – Серебряная салатница, которую менхенгладбахская «Боруссия» выигрывала 5 раз, и Кубок УЕФА, добытый клубом дважды. А просто над всем этим надпись – Willkomken im Park.

Немцы действительно приняли украинцев радушно и тепло. Более полумиллиона наших земляков нашли здесь убежище во время войны. Перед началом тренировки тренеры и игроки сборной встретились на поле с приехавшими из детского дома Никополя детьми, а также с мальчиками, которые до войны занимались в Украине в футбольных школах Днепра, Харькова, Киева и которым Германия предоставила возможность продолжать осваивать азы любимой игры. Встреча получилась очень теплой: немало фото, автографы на мячах, футболках, а еще – возможность наблюдать за любимцами на протяжении всего вечернего занятия.

Главный тренер Александр Петраков сделал тренировку полностью открытой. На «Боруссия Парк», как и днем ​​ранее в Брдо, тренировался 21 игрок национальной команды. В Словении остались Виктор Цыганков, продолжающий курс реабилитации, и Алексей Гуцуляк, травма которого, как выяснилось, нуждается в двухнедельном лечении. Это значит, что Алексей не сможет помочь сборной и потому в ближайшее время покинет расположение сине-желтых.

После разминки, в которую тренеры традиционно включили элементы соревнования и быстроты мышления, команда провела несколько игровых серий для подготовки к матчу с «Боруссией» М. Как сказал наставник, возможность сыграть получат все, поскольку число замен в контрольной встрече нелимитировано. Поединок станет первым для сборной Украины после начала войны, и хотя он не имеет официального статуса, однако важен и в контексте подготовки к июньским матчам, и в смысле единения украинцев и поддержки украинской армии и украинской нации, защищающей независимость и волю Украины. Около 20 тысяч билетов на игру уже продано, однако в продаже еще минимум 10 тысяч пропусков, которые для украинцев остаются бесплатными. Итак, ждем украинской встречи на «Боруссия Парк».

ВИДЕО. Тренировка сборной Украины в Менхенгладбахе накануне матча