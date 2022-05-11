Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тренировка сборной Украины в Менхенгладбахе накануне матча
Чемпионат мира
11 мая 2022, 06:10 | Обновлено 11 мая 2022, 06:16
416
0

ВИДЕО. Тренировка сборной Украины в Менхенгладбахе накануне матча

11 мая сине-желтые проведут товарищеский матч против «Боруссии» М

11 мая 2022, 06:10 | Обновлено 11 мая 2022, 06:16
416
0
ВИДЕО. Тренировка сборной Украины в Менхенгладбахе накануне матча
УАФ

10 мая украинская сборная провела открытую тренировку в Менхенгладбахе на арене «Боруссия Парк», перед ее началом встретившись с детьми, которые вынуждены были покинуть Украину из-за войны.

Полет из Любляны в Дюссельдорф, длившийся, как и ожидалось, 80 минут, прошел быстро. Еще 40 минут автобусом – и сборная оказалась на территории клубного стадиона «Боруссии» М, что поражает ультрасовременной архитектурой, клубной символикой и продуманностью инфраструктуры. Все здесь рядом и все здесь удобно. Отель, в котором хозяева предложили разместиться своим украинским гостям, – соседний комплекс, соединенный с ареной просторным стеклянным коридором, в котором нельзя не почувствовать, как здесь гордятся своим любимым клубом. И вот они рядом – Серебряная салатница, которую менхенгладбахская «Боруссия» выигрывала 5 раз, и Кубок УЕФА, добытый клубом дважды. А просто над всем этим надпись – Willkomken im Park.

Немцы действительно приняли украинцев радушно и тепло. Более полумиллиона наших земляков нашли здесь убежище во время войны. Перед началом тренировки тренеры и игроки сборной встретились на поле с приехавшими из детского дома Никополя детьми, а также с мальчиками, которые до войны занимались в Украине в футбольных школах Днепра, Харькова, Киева и которым Германия предоставила возможность продолжать осваивать азы любимой игры. Встреча получилась очень теплой: немало фото, автографы на мячах, футболках, а еще – возможность наблюдать за любимцами на протяжении всего вечернего занятия.

Главный тренер Александр Петраков сделал тренировку полностью открытой. На «Боруссия Парк», как и днем ​​ранее в Брдо, тренировался 21 игрок национальной команды. В Словении остались Виктор Цыганков, продолжающий курс реабилитации, и Алексей Гуцуляк, травма которого, как выяснилось, нуждается в двухнедельном лечении. Это значит, что Алексей не сможет помочь сборной и потому в ближайшее время покинет расположение сине-желтых.

После разминки, в которую тренеры традиционно включили элементы соревнования и быстроты мышления, команда провела несколько игровых серий для подготовки к матчу с «Боруссией» М. Как сказал наставник, возможность сыграть получат все, поскольку число замен в контрольной встрече нелимитировано. Поединок станет первым для сборной Украины после начала войны, и хотя он не имеет официального статуса, однако важен и в контексте подготовки к июньским матчам, и в смысле единения украинцев и поддержки украинской армии и украинской нации, защищающей независимость и волю Украины. Около 20 тысяч билетов на игру уже продано, однако в продаже еще минимум 10 тысяч пропусков, которые для украинцев остаются бесплатными. Итак, ждем украинской встречи на «Боруссия Парк».

ВИДЕО. Тренировка сборной Украины в Менхенгладбахе накануне матча

sbornaya-ukrainy-v-germanii-10052022
sbornaya-ukrainy-v-germanii-10052022-foto-1
sbornaya-ukrainy-v-germanii-10052022-foto-2
sbornaya-ukrainy-v-germanii-10052022-foto-3
sbornaya-ukrainy-v-germanii-10052022-foto-4
По теме:
Виктор СКРИПНИК: «Спортсмены на своем фронте должны быть первыми»
ЛЕВЧЕНКО: «Футбол в Украине был, есть и будет. Каким будет – другой вопрос»
Виктор ВАЦКО: «Ребята в ВСУ хотят, чтобы сборная Украины вышла на ЧМ-2022»
Боруссия Менхенгладбах видео фото сборная Украины по футболу Александр Петраков ЧМ-2022 по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы фотогалерея открытая тренировка
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
Футбол | 10 мая 2022, 12:34 3
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина

Часть болельщиков «матрасников» пыталась вывести украинца из равновесия во время поединка

ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
Футбол | 10 мая 2022, 12:08 6
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча

Итоговый счет 0:0 не расстроил болельщиков, которые разделили с ней фан-сектор

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
Футбол | 10.05.2022, 17:46
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
Джейми КАРРАГЕР: «Холанд не поднимет Сити на новый уровень»
Футбол | 11.05.2022, 04:25
Джейми КАРРАГЕР: «Холанд не поднимет Сити на новый уровень»
Джейми КАРРАГЕР: «Холанд не поднимет Сити на новый уровень»
Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2. Победный мяч Мане. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11.05.2022, 01:55
Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2. Победный мяч Мане. Видео голов и обзор матча
Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2. Победный мяч Мане. Видео голов и обзор матча
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
09.05.2022, 13:01 44
Война
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
09.05.2022, 08:55 3
Война
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
10.05.2022, 10:21
Киберспорт
Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»
09.05.2022, 02:40
Футбол
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
10.05.2022, 11:44 6
Футбол
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
10.05.2022, 03:42 1
Футбол
ВИДЕО. Понял, вычеркиваю. Эпичный радиообмен рашистов у острова Змеиный
ВИДЕО. Понял, вычеркиваю. Эпичный радиообмен рашистов у острова Змеиный
10.05.2022, 20:59
Война
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
09.05.2022, 05:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем