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Англия
11 мая 2022, 05:40 |
123
0

Юрген KЛОПП: «Грандиозное выступление с Астон Виллой»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал непростую победу

11 мая 2022, 05:40 |
123
0
Юрген KЛОПП: «Грандиозное выступление с Астон Виллой»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в матче 33-го тура АПЛ. Наставник «красных» Юрген Клопп поделился мыслями о матче.

«Не думаю, что мы могли легко победить. «Астон Вилла» – это команда высокого уровня. На нас оказывало давление все, что они делали.

У нас своя ситуация сейчас. Если хочешь выиграть матч на выезде, нужно находить пространство.

Соперник сыграл очень хорошо. Нам нужно было время, чтобы войти в игру. И до того, как мы вошли в игру, счет был 1:1. Поэтому я очень горд. Грандиозное выступление в середине мая», – сказал Клопп.

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Ливерпуль Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла - Ливерпуль Юрген Клопп
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Источник BBC
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