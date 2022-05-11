Юрген KЛОПП: «Грандиозное выступление с Астон Виллой»
Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал непростую победу
«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в матче 33-го тура АПЛ. Наставник «красных» Юрген Клопп поделился мыслями о матче.
«Не думаю, что мы могли легко победить. «Астон Вилла» – это команда высокого уровня. На нас оказывало давление все, что они делали.
У нас своя ситуация сейчас. Если хочешь выиграть матч на выезде, нужно находить пространство.
Соперник сыграл очень хорошо. Нам нужно было время, чтобы войти в игру. И до того, как мы вошли в игру, счет был 1:1. Поэтому я очень горд. Грандиозное выступление в середине мая», – сказал Клопп.
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