Юрген KЛОПП: «Грандиозное выступление с Астон Виллой»

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в матче 33-го тура АПЛ. Наставник «красных» Юрген Клопп поделился мыслями о матче.

«Не думаю, что мы могли легко победить. «Астон Вилла» – это команда высокого уровня. На нас оказывало давление все, что они делали.

У нас своя ситуация сейчас. Если хочешь выиграть матч на выезде, нужно находить пространство.

Соперник сыграл очень хорошо. Нам нужно было время, чтобы войти в игру. И до того, как мы вошли в игру, счет был 1:1. Поэтому я очень горд. Грандиозное выступление в середине мая», – сказал Клопп.