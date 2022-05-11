Испания11 мая 2022, 04:56 | Обновлено 11 мая 2022, 05:14
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Гранада – Атлетик – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Испании
11 мая 2022, 04:56 | Обновлено 11 мая 2022, 05:14
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«Гранада» в рамках 36-го тура Ла Лиги на своем поле обыграла «Атлетик».
Победу хозяевам принес гол Алекса Кольядо.
«Гранада» – «Атлетик» – 1:0.
Гол: Кольядо, 35.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Кольядо (Гранада).
86’
Микель Весга (Атлетик) получает красную карточку.
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