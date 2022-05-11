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Гранада
10.05.2022, FT 1 : 0
Атлетик
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Испания
11 мая 2022, 04:56 | Обновлено 11 мая 2022, 05:14
24
0

Гранада – Атлетик – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Испании

11 мая 2022, 04:56 | Обновлено 11 мая 2022, 05:14
24
0
Гранада – Атлетик – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Гранада» в рамках 36-го тура Ла Лиги на своем поле обыграла «Атлетик».

Победу хозяевам принес гол Алекса Кольядо.

«Гранада» – «Атлетик» – 1:0.
Гол: Кольядо, 35.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Кольядо (Гранада).
86’
Микель Весга (Атлетик) получает красную карточку.
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Гранада Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Ла Лига
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Источник MEGOGO
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