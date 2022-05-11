ПСЖ собирается подписать Каземиро

ПСЖ нацелился на бразильского полузащитника мадридского «Реала» Каземиро.

Как сообщает источник, французский клуб надеется купить хавбека в летнее трансферное окно. Также игроком интересуется «Ювентус». «Реал» может продать футболиста, но только при наличии серьезного предложения.

В этом сезоне на счету 30-летнего Каземиро 44 матча за «Реал», забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ летом избавится от пятерых игроков.