ПСЖ собирается подписать Каземиро
Один из лидеров «Реала» вскоре может оказаться в Париже
ПСЖ нацелился на бразильского полузащитника мадридского «Реала» Каземиро.
Как сообщает источник, французский клуб надеется купить хавбека в летнее трансферное окно. Также игроком интересуется «Ювентус». «Реал» может продать футболиста, но только при наличии серьезного предложения.
В этом сезоне на счету 30-летнего Каземиро 44 матча за «Реал», забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ летом избавится от пятерых игроков.
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