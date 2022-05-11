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Франция
11 мая 2022, 04:41 |
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ПСЖ собирается подписать Каземиро

Один из лидеров «Реала» вскоре может оказаться в Париже

11 мая 2022, 04:41 |
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ПСЖ собирается подписать Каземиро
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

ПСЖ нацелился на бразильского полузащитника мадридского «Реала» Каземиро.

Как сообщает источник, французский клуб надеется купить хавбека в летнее трансферное окно. Также игроком интересуется «Ювентус». «Реал» может продать футболиста, но только при наличии серьезного предложения.

В этом сезоне на счету 30-летнего Каземиро 44 матча за «Реал», забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ летом избавится от пятерых игроков.

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Источник RMC Sport
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