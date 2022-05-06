ПСЖ летом избавится от пятерых игроков

ПСЖ во время летнего трансферного окна планирует избавиться от пятерых игроков. Это голкипер Кейлор Навас, защитники Лейвен Курзава и Колин Дагба, вингер Анхель Ди Мария и форвард Мауро Икарди.

Из этой пятерки контракт истекает только у Ди Марии. Остальных ПСЖ надеется продать по максимально выгодной цене. На вырученные средства ПСЖ надеется приобрести в центр поля хавбека в пару к Марко Верратти.

Ранее сообщалось о том, что летом ПСЖ покинут все аргентинцы кроме Лионеля Месси.