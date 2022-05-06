Франция06 мая 2022, 12:22 | Обновлено 06 мая 2022, 12:41
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ПСЖ летом избавится от пятерых игроков
Чемпионы Франции устроят чистку состава
06 мая 2022, 12:22 | Обновлено 06 мая 2022, 12:41
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ПСЖ во время летнего трансферного окна планирует избавиться от пятерых игроков. Это голкипер Кейлор Навас, защитники Лейвен Курзава и Колин Дагба, вингер Анхель Ди Мария и форвард Мауро Икарди.
Из этой пятерки контракт истекает только у Ди Марии. Остальных ПСЖ надеется продать по максимально выгодной цене. На вырученные средства ПСЖ надеется приобрести в центр поля хавбека в пару к Марко Верратти.
Ранее сообщалось о том, что летом ПСЖ покинут все аргентинцы кроме Лионеля Месси.
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