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Франция
06 мая 2022, 12:22 | Обновлено 06 мая 2022, 12:41
395
0

ПСЖ летом избавится от пятерых игроков

Чемпионы Франции устроят чистку состава

06 мая 2022, 12:22 | Обновлено 06 мая 2022, 12:41
395
0
ПСЖ летом избавится от пятерых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

ПСЖ во время летнего трансферного окна планирует избавиться от пятерых игроков. Это голкипер Кейлор Навас, защитники Лейвен Курзава и Колин Дагба, вингер Анхель Ди Мария и форвард Мауро Икарди.

Из этой пятерки контракт истекает только у Ди Марии. Остальных ПСЖ надеется продать по максимально выгодной цене. На вырученные средства ПСЖ надеется приобрести в центр поля хавбека в пару к Марко Верратти.

Ранее сообщалось о том, что летом ПСЖ покинут все аргентинцы кроме Лионеля Месси.

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ПСЖ Мауро Икарди Анхель Ди Мария Левен Кюрзава Кейлор Навас Колин Дагба
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Источник Le Parisien
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