Джейми КАРРАГЕР: «Холанд не поднимет Сити на новый уровень»
Эксперт скептически относится к этому трансферу
Известный в прошлом футболист Джейми Каррагер высказался о предстоящем переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».
«Конечно, это делает «Ман Сити» сильнее, но я смотрю на это с другой стороны. Холанд не поднимет «Сити» на новый уровень, они и так набирают от 96 до 100 очков за сезон.
«Сити» находится на вершине, последние три-четыре года они являются лучшими в Европе. Переход Холанда лишь немного изменит ситуацию в важных матчах. Вместе с тем «Ман Сити» потеряет одного креативного игрока в составе, потому что в него придется встраивать Холанда», — сказал Каррагер.
Напомним, что 10 мая «Ман Сити» объявил о трансфере Холанда. Норвежский форвард перейдет в клуб 1 июля 2022 года.
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