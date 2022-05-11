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  4. Джейми КАРРАГЕР: «Холанд не поднимет Сити на новый уровень»
Англия
11 мая 2022, 04:25 | Обновлено 11 мая 2022, 04:26
159
0

Джейми КАРРАГЕР: «Холанд не поднимет Сити на новый уровень»

Эксперт скептически относится к этому трансферу

11 мая 2022, 04:25 | Обновлено 11 мая 2022, 04:26
159
0
Джейми КАРРАГЕР: «Холанд не поднимет Сити на новый уровень»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом футболист Джейми Каррагер высказался о предстоящем переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

«Конечно, это делает «Ман Сити» сильнее, но я смотрю на это с другой стороны. Холанд не поднимет «Сити» на новый уровень, они и так набирают от 96 до 100 очков за сезон.

«Сити» находится на вершине, последние три-четыре года они являются лучшими в Европе. Переход Холанда лишь немного изменит ситуацию в важных матчах. Вместе с тем «Ман Сити» потеряет одного креативного игрока в составе, потому что в него придется встраивать Холанда», — сказал Каррагер.

Напомним, что 10 мая «Ман Сити» объявил о трансфере Холанда. Норвежский форвард перейдет в клуб 1 июля 2022 года.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Джейми Каррагер
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Источник Sky Sports
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