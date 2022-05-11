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Испания
11 мая 2022, 03:54 |
44
0

Лидер Лидса хочет перебраться в Барселону

Рафинья Диас может перейти в испанский клуб

11 мая 2022, 03:54 |
44
0
Лидер Лидса хочет перебраться в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский вингер «Лидса» Рафинья Диас хочет перейти в «Барселону».

Как сообщает Sport.es, футболист попросил руководство клуба продать его каталонцам. «Лидс» хотел бы сохранить игрока, но при вылете клуба из Премьер-лиги его отступные уменьшатся до 25 миллионов евро. Если клуб останется в АПЛ, то отступные составят 75 миллионов. После 35 туров «Лидс» находится в зоне вылета на 18-м месте.

В нынешнем сезоне 25-летний Рафинья провел за «Лидс» 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Рафинья может перейти в «Вест Хэм».

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Источник Sport.es
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