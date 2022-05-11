Лидер Лидса хочет перебраться в Барселону
Рафинья Диас может перейти в испанский клуб
Бразильский вингер «Лидса» Рафинья Диас хочет перейти в «Барселону».
Как сообщает Sport.es, футболист попросил руководство клуба продать его каталонцам. «Лидс» хотел бы сохранить игрока, но при вылете клуба из Премьер-лиги его отступные уменьшатся до 25 миллионов евро. Если клуб останется в АПЛ, то отступные составят 75 миллионов. После 35 туров «Лидс» находится в зоне вылета на 18-м месте.
В нынешнем сезоне 25-летний Рафинья провел за «Лидс» 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что Рафинья может перейти в «Вест Хэм».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Барселона» занимает 2-е место, набрав 72 очка, и близка к вице-чемпионству
Соглашение по Кариму Адейеми достигнуто, и контракт будет подписано на 5 лет