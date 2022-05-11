Испания11 мая 2022, 03:31 |
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Валенсия – Бетис – 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Испании
11 мая 2022, 03:31 |
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«Бетис» разгромил «Валенсию» в матче 36-го тура испанской Ла Лиги. Встреча закончилась со счетом 3:0.
«Валенсия» – «Бетис» – 0:3
Голы: Виллиан Жозе, 57, Каналес, 87, Иглесиас, 90.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Бетис).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Каналес (Бетис).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан Жозе (Бетис).
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