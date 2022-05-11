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  4. ЛЕВЧЕНКО: «Футбол в Украине был, есть и будет. Каким будет – другой вопрос»
Чемпионат мира
11 мая 2022, 03:07 |
20
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ЛЕВЧЕНКО: «Футбол в Украине был, есть и будет. Каким будет – другой вопрос»

Эксперт высказался о грядущих матчах сборной Украины

11 мая 2022, 03:07 |
20
0
ЛЕВЧЕНКО: «Футбол в Украине был, есть и будет. Каким будет – другой вопрос»
Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Экс-игрок сборной Украины и Евгений Левченко в эксклюзивном интервью программе «Главная команда» высказался в преддверии матча сборной Украины с гладбахской «Боруссией.

«Я считаю, что сборная должна играть матчи во время войны. Это то, в чем я 100% уверен. Сборная должна переключаться и доказывать без каких-либо поблажек, чтобы нас не считали людьми, которые просто должны получить путевку в Катар. Все футболисты на этот счет высказались, что они хотят играть и спортивным принципом завоевать путевку. Считаю, что это верная позиция.

Очень важно через футбольное сообщество доносить посыл, чтобы люди не закрывали глаза на то, что происходит в Украине. Футбол в стране был, есть и будет, но каким он будет – другой вопрос», – сказал Левченко.

Матч «Боруссия» Менхенгладбах – сборная Украины начнется 11 мая в 21:45 по Киеву.

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Евгений Левченко сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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