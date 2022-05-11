ЛЕВЧЕНКО: «Футбол в Украине был, есть и будет. Каким будет – другой вопрос»

Экс-игрок сборной Украины и Евгений Левченко в эксклюзивном интервью программе «Главная команда» высказался в преддверии матча сборной Украины с гладбахской «Боруссией.

«Я считаю, что сборная должна играть матчи во время войны. Это то, в чем я 100% уверен. Сборная должна переключаться и доказывать без каких-либо поблажек, чтобы нас не считали людьми, которые просто должны получить путевку в Катар. Все футболисты на этот счет высказались, что они хотят играть и спортивным принципом завоевать путевку. Считаю, что это верная позиция.

Очень важно через футбольное сообщество доносить посыл, чтобы люди не закрывали глаза на то, что происходит в Украине. Футбол в стране был, есть и будет, но каким он будет – другой вопрос», – сказал Левченко.

Матч «Боруссия» Менхенгладбах – сборная Украины начнется 11 мая в 21:45 по Киеву.