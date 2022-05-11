Испания11 мая 2022, 01:18 |
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Обамеянг после перехода в Барселону забил 11 голов в 15 матчах
Удачный трансфер для каталонцев
11 мая 2022, 01:18 |
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«Барселона» в матче 36-го тура чемпионата Испании обыграла «Сельту» (3:1). Дублем в этом матче отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.
Эти мячи стали 10-м и 11-м для нападающего в 15 матчах Ла Лиги за каталонский клуб. Он второй бомбардир «Барсы», больше забил только Мемфис Депай (12).
Обамеянг прервал серию из трех матчей без голов.
Напомним, что Обамеянг перешел в «Барселону» в январе 2022 года.
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