Обамеянг после перехода в Барселону забил 11 голов в 15 матчах

«Барселона» в матче 36-го тура чемпионата Испании обыграла «Сельту» (3:1). Дублем в этом матче отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.

Эти мячи стали 10-м и 11-м для нападающего в 15 матчах Ла Лиги за каталонский клуб. Он второй бомбардир «Барсы», больше забил только Мемфис Депай (12).

Обамеянг прервал серию из трех матчей без голов.

Напомним, что Обамеянг перешел в «Барселону» в январе 2022 года.