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  4. Обамеянг после перехода в Барселону забил 11 голов в 15 матчах
Испания
11 мая 2022, 01:18 |
11
0

Обамеянг после перехода в Барселону забил 11 голов в 15 матчах

Удачный трансфер для каталонцев

11 мая 2022, 01:18 |
11
0
Обамеянг после перехода в Барселону забил 11 голов в 15 матчах
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» в матче 36-го тура чемпионата Испании обыграла «Сельту» (3:1). Дублем в этом матче отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.

Эти мячи стали 10-м и 11-м для нападающего в 15 матчах Ла Лиги за каталонский клуб. Он второй бомбардир «Барсы», больше забил только Мемфис Депай (12).

Обамеянг прервал серию из трех матчей без голов. 

Напомним, что Обамеянг перешел в «Барселону» в январе 2022 года. 

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Барселона Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Пьер-Эмерик Обамеянг Барселона - Сельта
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Источник Sport.ua
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