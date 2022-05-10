Виктор ВАЦКО: «Ребята в ВСУ хотят, чтобы сборная Украины вышла на ЧМ-2022»

Комментатор Виктор Вацко рассказал о том, что украинские военные ждут побед от сборной Украины, которая имеет шансы выйти на ЧМ-2022.

«Многим футболистам, мне приходят сообщения от воинов Вооруженных сил Украины, воинов, защищающих нашу страну. Слова плюс-минус одинаковые: все болеют сейчас за сборную Украины, все сейчас стремятся, хотят, чтобы сборная Украины сыграла с Шотландией и обыграла ее. Затем обыграла Уэльс, вышла в финальную стадию чемпионата мира».

«Потому что победа на футбольном поле – это тоже победа страны. Я сейчас глобализирую: ребята говорят, что успехи поднимают моральный дух армии. Футбол дает возможность хоть на мгновение отвлечься, переключить внимание – это тоже очень важно на самом деле».

«Такое понятие как психологическая устойчивость – оно является одним из наиболее ключевых в военном деле. Я не специалист военного дела, но общаюсь с людьми, держащими оружие в руках, – сказал Вацко.