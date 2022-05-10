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  4. Виктор ВАЦКО: «Ребята в ВСУ хотят, чтобы сборная Украины вышла на ЧМ-2022»
Чемпионат мира
10 мая 2022, 23:32 | Обновлено 10 мая 2022, 23:33
78
0

Виктор ВАЦКО: «Ребята в ВСУ хотят, чтобы сборная Украины вышла на ЧМ-2022»

Армия ждет побед на футбольных полях

10 мая 2022, 23:32 | Обновлено 10 мая 2022, 23:33
78
0
Виктор ВАЦКО: «Ребята в ВСУ хотят, чтобы сборная Украины вышла на ЧМ-2022»
uaf.ua

Комментатор Виктор Вацко рассказал о том, что украинские военные ждут побед от сборной Украины, которая имеет шансы выйти на ЧМ-2022.

«Многим футболистам, мне приходят сообщения от воинов Вооруженных сил Украины, воинов, защищающих нашу страну. Слова плюс-минус одинаковые: все болеют сейчас за сборную Украины, все сейчас стремятся, хотят, чтобы сборная Украины сыграла с Шотландией и обыграла ее. Затем обыграла Уэльс, вышла в финальную стадию чемпионата мира».

«Потому что победа на футбольном поле – это тоже победа страны. Я сейчас глобализирую: ребята говорят, что успехи поднимают моральный дух армии. Футбол дает возможность хоть на мгновение отвлечься, переключить внимание – это тоже очень важно на самом деле».

«Такое понятие как психологическая устойчивость – оно является одним из наиболее ключевых в военном деле. Я не специалист военного дела, но общаюсь с людьми, держащими оружие в руках, – сказал Вацко.

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Виктор Вацко сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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