Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
Украина. Премьер лига
10 мая 2022, 21:50 |
1159
0

Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»

Экс-игрок «Динамо» признал, что у соседей все очень плохо с головой

10 мая 2022, 21:50 |
1159
0
Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
ФК Динамо Киев. Артем Яшкин

Бывший полузащитник «бело-синих», а ныне тренер ДЮФШ «Динамо» Артем Яшкин рассказал, почему перестал общаться со знакомыми из россии. 
 
— С кем-то общались из россии после начала войны? Что говорят ваши знакомые и родственники?
— Общаюсь только с родителями, но мы эту тему стараемся не затрагивать, потому что я знаю, если начну рассказывать всю правду, у них может случиться сердечный приступ. Родители у меня старенькие, в основном я интересуюсь их здоровьем, и как правильно рассадить некоторые растения.
 
Больше ни с кем из россии не общаюсь, не вижу смысла биться головой об стену. Этой стране не поможет даже спецоперация по дезомбификации. С ними же невозможно разговаривать. Слава богу, у меня родители умные и мало смотрят телевизор, но им тоже тяжело.
 
Мои знакомые общаются с россиянами. У них нет собственного мнения. Им сказали, что это правильно, и они со всем согласны.
 
— Вы допускаете, что в будущем можете приехать в россию? 
— Думаю, нет. Раньше я туда ездил только из-за родителей. И то, после 2014 года перестал туда ездить, родители приезжали ко мне в Украину. Самое печальное в этой ситуации, что я могу больше не увидеть родителей. Мы можем встретиться только за границей. 
 
Забрать их? Я предложу, но, думаю, они уже не захотят. В свое время я хотел сделать маме вид на жительство, но ударил ковид, и у нас всё заглохло. 
 
— Что думаете о Путине? Проблема в нём, или кто-бы ни был у власти, россия всё равно будет агрессивна по отношению к Украине?
— Пропаганда в россии началась еще 20 с лишним лет назад. Думаю, всё население московии приветствует это безобразие. Естественно, виноват Путин. Но люди, которые верят, что идут «освобождать» настолько зомбированы, что нет слов. Даже, если путина не станет, они всё равно будут такими. 
 
Зачем кого-то «освобождать»? Если кто-то не хочет жить в Донецке и Луганске пусть переезжает в россию, но никто не хочет туда ехать. 
 
— Как думаете, какой будет итог войны?
— Думаю, россия или отступит и закроется 50-метровым забором от всего мира, или её погонят до Уральских гор. Если дать слабину в Украине, то этот человек с воспалённым мозгом пойдёт дальше. 
 
Я живу в Украине с 1999 года и меня ни один человек не упрекнул за то, что я разговариваю на русском. Я прекрасно знаю украинский язык, но говорю на нём не чисто и не хочу его коверкать. Государственный язык должен быть украинским, и все документы я заполняю без проблем на украинском языке. Я никогда не чувствовал ущемления из-за языка: ни во Львове, ни в Ивано-Франковске, ни в Ужгороде. 

По теме:
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «РФ не дает согласия на спасение военных Азовстали»
ВИДЕО. Понял, вычеркиваю. Эпичный радиообмен рашистов у острова Змеиный
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Артем Яшкин Динамо Киев Владимир Путин (х..ло) российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FanDay
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
Футбол | 10 мая 2022, 20:06 0
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»

Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче против «Боруссии»

ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
Футбол | 10 мая 2022, 12:34 3
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина

Часть болельщиков «матрасников» пыталась вывести украинца из равновесия во время поединка

ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
Футбол | 10.05.2022, 12:08
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
Стала известна зарплата Холанда в Манчестер Сити
Футбол | 10.05.2022, 15:46
Стала известна зарплата Холанда в Манчестер Сити
Стала известна зарплата Холанда в Манчестер Сити
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
Другие виды | 10.05.2022, 12:54
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал снова отправит Лунина в аренду
Реал снова отправит Лунина в аренду
09.05.2022, 21:42 8
Футбол
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
08.05.2022, 23:11 4
Футбол
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
10.05.2022, 11:01 3
Бокс
ВИДЕО. Роскошный выстрел Миколенко в ворота Лестера
ВИДЕО. Роскошный выстрел Миколенко в ворота Лестера
08.05.2022, 19:10 1
Футбол
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
09.05.2022, 08:55 3
Война
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
10.05.2022, 10:21
Киберспорт
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
08.05.2022, 23:01 36
Война
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
08.05.2022, 16:10 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем