Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»

Бывший полузащитник «бело-синих», а ныне тренер ДЮФШ «Динамо» Артем Яшкин рассказал, почему перестал общаться со знакомыми из россии.



— С кем-то общались из россии после начала войны? Что говорят ваши знакомые и родственники?

— Общаюсь только с родителями, но мы эту тему стараемся не затрагивать, потому что я знаю, если начну рассказывать всю правду, у них может случиться сердечный приступ. Родители у меня старенькие, в основном я интересуюсь их здоровьем, и как правильно рассадить некоторые растения.



Больше ни с кем из россии не общаюсь, не вижу смысла биться головой об стену. Этой стране не поможет даже спецоперация по дезомбификации. С ними же невозможно разговаривать. Слава богу, у меня родители умные и мало смотрят телевизор, но им тоже тяжело.



Мои знакомые общаются с россиянами. У них нет собственного мнения. Им сказали, что это правильно, и они со всем согласны.



— Вы допускаете, что в будущем можете приехать в россию?

— Думаю, нет. Раньше я туда ездил только из-за родителей. И то, после 2014 года перестал туда ездить, родители приезжали ко мне в Украину. Самое печальное в этой ситуации, что я могу больше не увидеть родителей. Мы можем встретиться только за границей.



Забрать их? Я предложу, но, думаю, они уже не захотят. В свое время я хотел сделать маме вид на жительство, но ударил ковид, и у нас всё заглохло.



— Что думаете о Путине? Проблема в нём, или кто-бы ни был у власти, россия всё равно будет агрессивна по отношению к Украине?

— Пропаганда в россии началась еще 20 с лишним лет назад. Думаю, всё население московии приветствует это безобразие. Естественно, виноват Путин. Но люди, которые верят, что идут «освобождать» настолько зомбированы, что нет слов. Даже, если путина не станет, они всё равно будут такими.



Зачем кого-то «освобождать»? Если кто-то не хочет жить в Донецке и Луганске пусть переезжает в россию, но никто не хочет туда ехать.



— Как думаете, какой будет итог войны?

— Думаю, россия или отступит и закроется 50-метровым забором от всего мира, или её погонят до Уральских гор. Если дать слабину в Украине, то этот человек с воспалённым мозгом пойдёт дальше.



Я живу в Украине с 1999 года и меня ни один человек не упрекнул за то, что я разговариваю на русском. Я прекрасно знаю украинский язык, но говорю на нём не чисто и не хочу его коверкать. Государственный язык должен быть украинским, и все документы я заполняю без проблем на украинском языке. Я никогда не чувствовал ущемления из-за языка: ни во Львове, ни в Ивано-Франковске, ни в Ужгороде.