Гендир Боруссии Д: «Клуб существует 113 лет, 111 лет мы играли без Холанда»

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке не видит проблем в том, что ведущий форвард Эрлинг Холанд переходит в «Манчестер Сити».

«Боруссия» Дортмунд существует 113 лет, мы играем уже 113 лет и 111 из них делаем это без Эрлинга Холанда. Раньше у нас был Роберт Левандовски, но он ушел, а мы продолжали успешно играть».

«100%, что мы найдем нового игрока», - сказал Ватцке.

Клуб уже подписал форварда Карима Адейеми.