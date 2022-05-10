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  4. Гендир Боруссии Д: «Клуб существует 113 лет, 111 лет мы играли без Холанда»
Германия
10 мая 2022, 21:15 |
1268
1

Гендир Боруссии Д: «Клуб существует 113 лет, 111 лет мы играли без Холанда»

Клубу не первый раз продавать ведущего нападающего

10 мая 2022, 21:15 |
1268
1
Гендир Боруссии Д: «Клуб существует 113 лет, 111 лет мы играли без Холанда»
Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке не видит проблем в том, что ведущий форвард Эрлинг Холанд переходит в «Манчестер Сити».

«Боруссия» Дортмунд существует 113 лет, мы играем уже 113 лет и 111 из них делаем это без Эрлинга Холанда. Раньше у нас был Роберт Левандовски, но он ушел, а мы продолжали успешно играть».

«100%, что мы найдем нового игрока», - сказал Ватцке.

Клуб уже подписал форварда Карима Адейеми.

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Ханс-Йоахим Ватцке Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд
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Источник Kicker
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Умник
Успішно грати 2012 -2022.
Чемпіон баварія.
Лч. 2012 фінал.
Влітати в кубку ноунеймам.
Вацке ржачно.
Менеджмент топ.
Не більше.
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