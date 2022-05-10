Германия10 мая 2022, 21:15 |
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Гендир Боруссии Д: «Клуб существует 113 лет, 111 лет мы играли без Холанда»
Клубу не первый раз продавать ведущего нападающего
10 мая 2022, 21:15 |
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Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке не видит проблем в том, что ведущий форвард Эрлинг Холанд переходит в «Манчестер Сити».
«Боруссия» Дортмунд существует 113 лет, мы играем уже 113 лет и 111 из них делаем это без Эрлинга Холанда. Раньше у нас был Роберт Левандовски, но он ушел, а мы продолжали успешно играть».
«100%, что мы найдем нового игрока», - сказал Ватцке.
Клуб уже подписал форварда Карима Адейеми.
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Чемпіон баварія.
Лч. 2012 фінал.
Влітати в кубку ноунеймам.
Вацке ржачно.
Менеджмент топ.
Не більше.