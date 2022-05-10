Сергей СИДОРЧУК: «Вся сборная Украины живет матчем против Шотландии»

Полузащитник Сергей Сидорчук дал комментарий перед контрольным матчем сборной Украины против «Боруссии» Менхенгладбах.

«Мы начали подготовку к матчу против Шотландии. И это больше подготовительный матч, а не выставочный. Но нельзя забывать, что происходит в Украине. Я сегодня увидел фото с Азовстали, где наши ребята находятся. Нельзя говорить, что это просто матч».

«Это еще одна попытка обратить внимание на то, что происходит в Украине».

«Если честно, мы (футболисты) находимся не в самых плохих условиях. В Украине мы знаем, что происходит на востоке страны, в Мариуполе, в той же Одессе. У нас в сравнении с ними все хорошо. В команде у всех одно на душе и в голове. Мы живем на этой земле, мы это видим. Тут никакой дискуссии быть не может, у нас одно общее мнение по поводу войны».

«А если говорить о матче с Шотландией, то мы понимаем, какое бремя лежит на нас. Для всех жителей Украины это может вторая хорошая новость после ленд-лиза, который подписали в США. Все мы живем этим матчем, и надеемся, что у нас все получится», - сказал Сидорчук.

Матч состоится 11 мая, начало в 21:45.