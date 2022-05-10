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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Вся сборная Украины живет матчем против Шотландии»
Чемпионат мира
10 мая 2022, 20:11 | Обновлено 10 мая 2022, 20:51
414
3

Сергей СИДОРЧУК: «Вся сборная Украины живет матчем против Шотландии»

Хавбек готовится к контрольному матчу в Германии

10 мая 2022, 20:11 | Обновлено 10 мая 2022, 20:51
414
3
Сергей СИДОРЧУК: «Вся сборная Украины живет матчем против Шотландии»
uaf.ua

Полузащитник Сергей Сидорчук дал комментарий перед контрольным матчем сборной Украины против «Боруссии» Менхенгладбах.

«Мы начали подготовку к матчу против Шотландии. И это больше подготовительный матч, а не выставочный. Но нельзя забывать, что происходит в Украине. Я сегодня увидел фото с Азовстали, где наши ребята находятся. Нельзя говорить, что это просто матч».

«Это еще одна попытка обратить внимание на то, что происходит в Украине».

«Если честно, мы (футболисты) находимся не в самых плохих условиях. В Украине мы знаем, что происходит на востоке страны, в Мариуполе, в той же Одессе. У нас в сравнении с ними все хорошо. В команде у всех одно на душе и в голове. Мы живем на этой земле, мы это видим. Тут никакой дискуссии быть не может, у нас одно общее мнение по поводу войны».

«А если говорить о матче с Шотландией, то мы понимаем, какое бремя лежит на нас. Для всех жителей Украины это может вторая хорошая новость после ленд-лиза, который подписали в США. Все мы живем этим матчем, и надеемся, что у нас все получится», - сказал Сидорчук.

Матч состоится 11 мая, начало в 21:45.

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Сергей Сидорчук сборная Украины по футболу Боруссия Менхенгладбах
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Hg
Просто играйте как умеете. Без фокусов и артистизма. Выложитесь на все 100% а мы примем любой результат. Всё таки это игра, а не жребий или кубики. И противник тоже максимально мотивирован на своей земле.
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Westwood.
Украина живет миром надеясь что этот  когда то закончится умирают люди
Совести нет совсем потом же такие и вернутся сюда  
Почему не сказать что Мыслями с людьми которые сейчас отдают за нас свои жизни и за наших воееных . Мы победим ради вас нет 
Еще редактор спорт юа Кидает заголовок акцентируя этим внимание  ..... СЛов нет
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0
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