Италия10 мая 2022, 17:58 |
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Где смотреть онлайн финал Кубка Италии Ювентус – Интер
Финал турнира состоится в Риме
10 мая 2022, 17:58 |
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В среду, 11 мая в Риме на «Стадио Олимпико» состоится финал Кубка Италии – «Ювентус» примет «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
«Ювентус» - «Интер». Прогноз и анонс на финал Кубка Италии
На пути к финалу «Ювентус» обыграл «Сампдорию» (4:1), «Сассуоло» (2:1) и «Фиорентину» (1:0, 2:0). «Интер» прошел «Эмполи» (3:2), «Рому» (2:0) и «Милан» (0:0, 3:0).
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