Чемпионат мира10 мая 2022, 18:14 |
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ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Менхенгладбах на матч с Боруссией
Встреча состоится в среду
10 мая 2022, 18:14 |
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11 мая сборная Украины в Германии проведет товарищеский матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха.
Команда Александра Петракова уже прибыла в Менхенгладбах, об этос сообщил официальный твиттер «Боруссии».
Отметим, что «черно-бело-зеленые» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии.
Ласкаво просимо в Менхенгладбдах! 👋🇺🇦— Borussia (@borussia) May 10, 2022
Herzlich willkommen in Mönchengladbach! 👋🇺🇦 pic.twitter.com/igwF1ahPMC
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