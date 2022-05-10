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  4. ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Менхенгладбах на матч с Боруссией
Чемпионат мира
10 мая 2022, 18:14 |
657
0

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Менхенгладбах на матч с Боруссией

Встреча состоится в среду

10 мая 2022, 18:14 |
657
0
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Менхенгладбах на матч с Боруссией
ФК Боруссия Менхенгладбах

11 мая сборная Украины в Германии проведет товарищеский матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха.
 
Команда Александра Петракова уже прибыла в Менхенгладбах, об этос сообщил официальный твиттер «Боруссии».
 
Отметим, что «черно-бело-зеленые» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Источник ФК Боруссия Менхенгладбах
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