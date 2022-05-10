ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Менхенгладбах на матч с Боруссией

11 мая сборная Украины в Германии проведет товарищеский матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха.



Команда Александра Петракова уже прибыла в Менхенгладбах, об этос сообщил официальный твиттер «Боруссии».



Отметим, что «черно-бело-зеленые» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии.

Ласкаво просимо в Менхенгладбдах! 👋🇺🇦



Herzlich willkommen in Mönchengladbach! 👋🇺🇦 pic.twitter.com/igwF1ahPMC — Borussia (@borussia) May 10, 2022