Париж. Ястремская вылетела в первом раунде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прекратила борьбу на грунтовом турнире WTA 125 в Париже уже в первом раунде.

Она в двух сетах проиграла американке Клэр Лю, суммарно сумев взять всего 4 гейма. Матч продолжался 1 час и 9 минут.

1-й раунд

Даяна Ястремская (Украина) – Клэр Лю (США, 7) – 1:6, 3:6