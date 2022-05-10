WTA10 мая 2022, 16:23 | Обновлено 10 мая 2022, 16:39
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3
Париж. Ястремская вылетела в первом раунде
Украинка проиграла Клэр Лью
10 мая 2022, 16:23 | Обновлено 10 мая 2022, 16:39
788
3
Украинская теннисистка Даяна Ястремская прекратила борьбу на грунтовом турнире WTA 125 в Париже уже в первом раунде.
Она в двух сетах проиграла американке Клэр Лю, суммарно сумев взять всего 4 гейма. Матч продолжался 1 час и 9 минут.
1-й раунд
Даяна Ястремская (Украина) – Клэр Лю (США, 7) – 1:6, 3:6
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