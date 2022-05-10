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  4. Париж. Ястремская вылетела в первом раунде
WTA
10 мая 2022, 16:23 | Обновлено 10 мая 2022, 16:39
788
3

Париж. Ястремская вылетела в первом раунде

Украинка проиграла Клэр Лью

10 мая 2022, 16:23 | Обновлено 10 мая 2022, 16:39
788
3
Париж. Ястремская вылетела в первом раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прекратила борьбу на грунтовом турнире WTA 125 в Париже уже в первом раунде.

Она в двух сетах проиграла американке Клэр Лю, суммарно сумев взять всего 4 гейма. Матч продолжался 1 час и 9 минут.

1-й раунд

Даяна Ястремская (Украина) – Клэр Лю (США, 7) – 1:6, 3:6

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Источник Sport.ua
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Октавий Фландрийский
Испугалась проверки на допинг....
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+2
Александр Ад
разом вчора з Мартою час марнувалі?
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+2
Spectra
Все вылетают, вот такой сегодня день...
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0
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