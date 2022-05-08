Ястремская узнала имя первой соперницы на турнире в Париже

Состоялась жеребьевка основной сетки в рамках грунтового турнира WTA 125 в Париже.



Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге сразится против седьмой сеяной американки Клэр Лю.



Ранее теннисистки играли дважды, украинка проиграла оба матча. На грунте девушки еще не встречались.



В квалификации соревнований под названием «Trophee Lagardère» выступит еще одна украинка Катарина Завацкая.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА