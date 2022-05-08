WTA08 мая 2022, 16:08 | Обновлено 08 мая 2022, 16:18
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Ястремская узнала имя первой соперницы на турнире в Париже
Даяна в первом круге сыграет против американки
08 мая 2022, 16:08 | Обновлено 08 мая 2022, 16:18
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Состоялась жеребьевка основной сетки в рамках грунтового турнира WTA 125 в Париже.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге сразится против седьмой сеяной американки Клэр Лю.
Ранее теннисистки играли дважды, украинка проиграла оба матча. На грунте девушки еще не встречались.
В квалификации соревнований под названием «Trophee Lagardère» выступит еще одна украинка Катарина Завацкая.
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