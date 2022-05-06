Завацкая попала в список участниц квалификации турнира в Париже

Украинская теннисистка Катарина Завацкая попала в список участников квалификации грунтового турнира WTA 125 в Париже.



Основная сетка соревнований под названиев «Trophee Lagardère» пройдет с 9 по 15 мая, призовой фонд $115,000.



Ранее Завацкая выиграла первый парный титул в карьере.