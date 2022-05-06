WTA06 мая 2022, 23:38 |
115
1
Завацкая попала в список участниц квалификации турнира в Париже
Катарина сыграет на 125-тысячнике во Франции
06 мая 2022, 23:38 |
115
1
Украинская теннисистка Катарина Завацкая попала в список участников квалификации грунтового турнира WTA 125 в Париже.
Основная сетка соревнований под названиев «Trophee Lagardère» пройдет с 9 по 15 мая, призовой фонд $115,000.
Ранее Завацкая выиграла первый парный титул в карьере.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 мая 2022, 17:54 1
Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс
Футбол | 06 мая 2022, 18:16 2
Игрок готов перебраться в Германию, решение за «Шахтером»
Футбол | 05.05.2022, 23:56
Теннис | 06.05.2022, 22:30
Футбол | 06.05.2022, 03:03
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Круто! Надо набирать форму к РГ! А Даяна вообще ради этого турнира пропускаем Рим)
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.05.2022, 15:05 1
05.05.2022, 15:04 1
05.05.2022, 00:36 49
05.05.2022, 10:31
05.05.2022, 19:20 1
05.05.2022, 14:25
05.05.2022, 18:43 3
05.05.2022, 04:29 9