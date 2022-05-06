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  4. Завацкая попала в список участниц квалификации турнира в Париже
WTA
06 мая 2022, 23:38 |
115
1

Завацкая попала в список участниц квалификации турнира в Париже

Катарина сыграет на 125-тысячнике во Франции

06 мая 2022, 23:38 |
115
1
Завацкая попала в список участниц квалификации турнира в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая попала в список участников квалификации грунтового турнира WTA 125 в Париже.
 
Основная сетка соревнований под названиев «Trophee Lagardère» пройдет с 9 по 15 мая, призовой фонд $115,000.
 
Ранее Завацкая выиграла первый парный титул в карьере.

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Катарина Завацкая WTA Париж
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Spectra
Круто! Надо набирать форму к РГ! А Даяна вообще ради этого турнира пропускаем Рим)
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