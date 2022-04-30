Завацкая выиграла первый парный титул в карьере

Украинская теннисистка Катарина Завацкая стала победительницей 60-тысячника ITF в Загребе в парном разряде.



В финале украинка в дуэте с Анастасией Детюк из Чехии переиграла Лину Гёрческу из Северной Македонии и Ирину Хромачеву.



Загреб. Финал парного разряда

Катарина Завацкая / Анастасия Детюк – Лина Гёрческа / Ирина Хромачева – 6:4, 6:7(5), 11-9



Для Катарины это первый парный титул в карьере. Ранее она выигрывала турниры лишь в одиночном разряде.