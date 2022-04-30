Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Завацкая выиграла первый парный титул в карьере

Катарина стала чемпионкой соревнований в Загребе

  • 30.04.2022 15:10
  • 447 просмотров
  • 3 комментария
Завацкая выиграла первый парный титул в карьере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая стала победительницей 60-тысячника ITF в Загребе в парном разряде.
 
В финале украинка в дуэте с Анастасией Детюк из Чехии переиграла Лину Гёрческу из Северной Македонии и Ирину Хромачеву.
 
Загреб. Финал парного разряда
Катарина Завацкая / Анастасия Детюк – Лина Гёрческа / Ирина Хромачева – 6:4, 6:7(5), 11-9
 
Для Катарины это первый парный титул в карьере. Ранее она выигрывала турниры лишь в одиночном разряде.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    VikyKrasotulechka90, 30.04.2022 15:43
    +3
    Це не та тупа дурепа . що вірить у те() що немає поганих націй?
    Ссылка
    online
    Володимир Коваленко, 30.04.2022 15:59
    0
    Потенціал і віра піднімуть
    Ссылка
    online
    Василий Гредюшкин, 30.04.2022 15:25
    0
    Молодець . Набирай форму .
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности