В Серии А рассматривают революционные изменения в систему VAR
У команд будет право на «челленджи», как в теннисе
В последнее время главные тренеры команд Серии А все чаще жалуются на работу системы видеоповторов VAR. Буквально вчера это сделал Жозе Моуриньо.
В связи с этим руководство Серии А рассматривает возможность внесения серьезных изменений в регламент использования VAR.
Главное нововведение – теперь команды могут получить право использовать «челленджи», как это делают теннисисты во время матчей. В Серии А надеются, что такое нововведение приведет к большей открытости в работе судей и снизит градус критики в адрес рефери.
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