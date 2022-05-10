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Италия
10 мая 2022, 15:58 | Обновлено 10 мая 2022, 16:10
207
0

В Серии А рассматривают революционные изменения в систему VAR

У команд будет право на «челленджи», как в теннисе

10 мая 2022, 15:58 | Обновлено 10 мая 2022, 16:10
207
0
В Серии А рассматривают революционные изменения в систему VAR
Getty Images/Global Images Ukraine

В последнее время главные тренеры команд Серии А все чаще жалуются на работу системы видеоповторов VAR. Буквально вчера это сделал Жозе Моуриньо.

В связи с этим руководство Серии А рассматривает возможность внесения серьезных изменений в регламент использования VAR.

Главное нововведение – теперь команды могут получить право использовать «челленджи», как это делают теннисисты во время матчей. В Серии А надеются, что такое нововведение приведет к большей открытости в работе судей и снизит градус критики в адрес рефери.

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Серия A VAR
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Источник Corriere dello Sport
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