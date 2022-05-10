Атлетик Бильбао планирует пригласить Почеттино на пост главного тренера

ПСЖ рассматривает возможность увольнения Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды в конце нынешнего сезона. Контракт аргентинского специалиста рассчитан до лета 2023 года, в случае увольнения он получит компенсацию в размере 15 миллионов евро.

Ситуацией хочет воспользоваться «Атлетик» Бильбао. Баскский клуб хочет летом пригласить Почеттино. Сейчас «Атлетик» Бильбао возглавляет Марселино Тораль. Команда идет восьмой в чемпионате Испании.

Почеттино возглавляет ПСЖ с января 2021 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством досрочно стала чемпионом Франции.

Ранее сообщалось о том, что Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм».