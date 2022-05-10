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  4. Атлетик Бильбао планирует пригласить Почеттино на пост главного тренера
Испания
10 мая 2022, 15:26 |
120
0

Атлетик Бильбао планирует пригласить Почеттино на пост главного тренера

Аргентинский тренер может покинуть ПСЖ в конце сезона

10 мая 2022, 15:26 |
120
0
Атлетик Бильбао планирует пригласить Почеттино на пост главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

ПСЖ рассматривает возможность увольнения Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды в конце нынешнего сезона. Контракт аргентинского специалиста рассчитан до лета 2023 года, в случае увольнения он получит компенсацию в размере 15 миллионов евро.

Ситуацией хочет воспользоваться «Атлетик» Бильбао. Баскский клуб хочет летом пригласить Почеттино. Сейчас «Атлетик» Бильбао возглавляет Марселино Тораль. Команда идет восьмой в чемпионате Испании.

Почеттино возглавляет ПСЖ с января 2021 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством досрочно стала чемпионом Франции.

Ранее сообщалось о том, что Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм».

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Источник L'Equipe
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