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Почеттино готов вернуться в Тоттенхэм

Похоже, аргентинец вскоре покинет ПСЖ

  • 26.04.2022 04:34
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Почеттино готов вернуться в Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может возглавить «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что в скором времени ПСЖ отправит специалиста в отставку. Аргентинец готов вернуться в состояние «шпор».

Как сообщает Evening Standard, нынешний главный тренер «Тоттенгема» Антонио Конте настроен покинуть клуб и возглавить парижскую команду. Лондонцы, в свою очередь, готовы вернуть Почеттино, контракт с которым парижане расторгнут.

Источник — Evening Standard

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