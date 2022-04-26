Почеттино готов вернуться в Тоттенхэм

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может возглавить «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось, что в скором времени ПСЖ отправит специалиста в отставку. Аргентинец готов вернуться в состояние «шпор».
Как сообщает Evening Standard, нынешний главный тренер «Тоттенгема» Антонио Конте настроен покинуть клуб и возглавить парижскую команду. Лондонцы, в свою очередь, готовы вернуть Почеттино, контракт с которым парижане расторгнут.
Источник — Evening Standard
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