Почеттино в ближайшее время может покинуть ПСЖ

Главный тренер «Пари Сен Жермен«» Маурисио Почеттино, скорее всего, покинет клуб летом.

Как сообщает Football Italia, тренер провел встречу с руководством клуба и обе стороны выразили желание о прекращении сотрудничества.

В нынешнем сезоне ПСЖ под руководство Почеттино стал чемпионом Франции, но при этом проиграл матч за Суперкубок Франции, вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте вступил в переговоры с ПСЖ.