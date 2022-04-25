Почеттино в ближайшее время может покинуть ПСЖ

Главный тренер «Пари Сен Жермен«» Маурисио Почеттино, скорее всего, покинет клуб летом.
Как сообщает Football Italia, тренер провел встречу с руководством клуба и обе стороны выразили желание о прекращении сотрудничества.
В нынешнем сезоне ПСЖ под руководство Почеттино стал чемпионом Франции, но при этом проиграл матч за Суперкубок Франции, вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Антонио Конте вступил в переговоры с ПСЖ.
Источник — Football-Italia
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