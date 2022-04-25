Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Почеттино в ближайшее время может покинуть ПСЖ

Победа в чемпионате Франции не спасет тренера

  • 25.04.2022 09:09
  • 525 просмотров
  • 0 комментариев
Почеттино в ближайшее время может покинуть ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Пари Сен Жермен«» Маурисио Почеттино, скорее всего, покинет клуб летом.

Как сообщает Football Italia, тренер провел встречу с руководством клуба и обе стороны выразили желание о прекращении сотрудничества.

В нынешнем сезоне ПСЖ под руководство Почеттино стал чемпионом Франции, но при этом проиграл матч за Суперкубок Франции, вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте вступил в переговоры с ПСЖ.

Источник — Football-Italia

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности