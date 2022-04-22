Конте вступил в переговоры с ПСЖ

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте летом может возглавить ПСЖ. По информации итальянских СМИ, Конте уже провел предварительные переговоры с парижским клубом.

Летом ПСЖ, скорее всего, покинет Маурисио Почеттино. Главным кандидатом на замену ему в Париже видят Зинедина Зидана, но тот мечтает возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, поэтому подписать его ПСЖ будет трудно. Альтернативой Зидану является именно Конте.

Сам итальянец летом может покинуть «Тоттенхэм», который возглавил по ходу нынешнего сезона. Ранее сообщалось о том, что Конте может вернуться в Серию А.