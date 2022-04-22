Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Конте вступил в переговоры с ПСЖ

Тренер может покинуть «Тоттенхэм» летом

  • 22.04.2022 18:56
  • 451 просмотр
  • 0 комментариев
Конте вступил в переговоры с ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте летом может возглавить ПСЖ. По информации итальянских СМИ, Конте уже провел предварительные переговоры с парижским клубом.

Летом ПСЖ, скорее всего, покинет Маурисио Почеттино. Главным кандидатом на замену ему в Париже видят Зинедина Зидана, но тот мечтает возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, поэтому подписать его ПСЖ будет трудно. Альтернативой Зидану является именно Конте.

Сам итальянец летом может покинуть «Тоттенхэм», который возглавил по ходу нынешнего сезона. Ранее сообщалось о том, что Конте может вернуться в Серию А.

Источник — La Gazzetta dello Sport

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности