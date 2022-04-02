Конте может покинуть Тоттенхэм и вернуться в Серию А

Отношения между Антонио Конте и руководством «Тоттенхэма» далеки от идеальных. Итальянский тренер может покинуть клуб в конце сезона и вернуться в Серию А.

В услугах Конте заинтересованы «Ювентус» и «Рома». Но наиболее вероятным вариантом для 52-летнего итальянца является его бывший клуб, «Интер», который он возглавлял в 2019 – 2021 годах.

Из—за серии неудачных результатов в последнее время и угрозу потери чемпионского титула «Интер» может покинуть нынешний наставник команды, Симоне Индзаги. Препятствием на пути к возвращению Конте в «Интер» может стать высокая зарплата тренера. Также в его услугах заинтересован ПСЖ.