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Конте может покинуть Тоттенхэм и вернуться в Серию А

Наставник «Шпор» может снова возглавить «Интер»

  • 02.04.2022 10:47
  • 649 просмотров
  • 1 комментарий
Конте может покинуть Тоттенхэм и вернуться в Серию А
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Отношения между Антонио Конте и руководством «Тоттенхэма» далеки от идеальных. Итальянский тренер может покинуть клуб в конце сезона и вернуться в Серию А.

В услугах Конте заинтересованы «Ювентус» и «Рома». Но наиболее вероятным вариантом для 52-летнего итальянца является его бывший клуб, «Интер», который он возглавлял в 2019 – 2021 годах.

Из—за серии неудачных результатов в последнее время и угрозу потери чемпионского титула «Интер» может покинуть нынешний наставник команды, Симоне Индзаги. Препятствием на пути к возвращению Конте в «Интер» может стать высокая зарплата тренера. Также в его услугах заинтересован ПСЖ.

Источник — La Gazzetta dello Sport

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55, 02.04.2022 11:39
    +1
    В Д.Леві не було ні з яким тренером нормальних відносин,буде влітку знову шукати хоч якогось тренера,як перед початком цього сезону.
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