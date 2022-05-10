Стивен ДЖЕРРАРД: «Сделаем все возможное, чтобы отобрать очки у Ливерпуля»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от перенесенного матча 33-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля».

«Команды из верхней части таблицы АПЛ как правило заполнены лучшими футболистами, выступающими на международном уровне.

Мы знаем, что уступаем в классе таким командам, как «Ливерпуль», но наша работа – сделать все возможное, чтобы сократить этот разрыв. Это то, к чему мы стремимся», - сказал Джеррард.

Матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль» состоится сегодня и начнется в 22:00 по Киеву.

Отметим, что за три матча до конца чемпионата «Ливерпуль» отстает от «Манчестер Сити», лидирующего в АПЛ, на три очка.