Реал готовит новый контракт для Бензема

«Реал» в ближайшее время планирует предложить новый контракт лидеру атак команды Кариму Бензема. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года, новое планируется до лета 2024 года.

Предложив новый контракт, «Реал» хочет не только обезопасить себя от потери Бензема. Руководство «сливочных» видят в 34-летнем форварде важный инструмент для того, чтобы убедить Килиана Мбаппе таки перейти в «Реал».

В нынешнем сезоне на счету Бензема 43 гола и 14 ассистов в 43 матчах за «Реал» во всех турнирах. Француз выступает за мадридский клуб с лета 2009 года.