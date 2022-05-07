Мбаппе снова склоняется к уходу из ПСЖ
Форвард хочет продолжить карьеру в «Реале»
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе снова склоняется к уходу из клуба. Такая информация поступает из окружения футболиста.
На следующей неделе пройдет встреча между представителями Мбаппе и руководством «Реала». В конце апреля сообщалось о том, что Мбаппе продолжает переговоры с ПСЖ и «Реалом».
В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 35 голов и 23 ассиста в 43 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В конце июня 23-летний форвард станет свободным агентом.
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