Мбаппе снова склоняется к уходу из ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе снова склоняется к уходу из клуба. Такая информация поступает из окружения футболиста.

На следующей неделе пройдет встреча между представителями Мбаппе и руководством «Реала». В конце апреля сообщалось о том, что Мбаппе продолжает переговоры с ПСЖ и «Реалом».

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 35 голов и 23 ассиста в 43 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В конце июня 23-летний форвард станет свободным агентом.