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  4. Мбаппе снова склоняется к уходу из ПСЖ
Франция
07 мая 2022, 08:45 |
343
0

Мбаппе снова склоняется к уходу из ПСЖ

Форвард хочет продолжить карьеру в «Реале»

07 мая 2022, 08:45 |
343
0
Мбаппе снова склоняется к уходу из ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе снова склоняется к уходу из клуба. Такая информация поступает из окружения футболиста.

На следующей неделе пройдет встреча между представителями Мбаппе и руководством «Реала». В конце апреля сообщалось о том, что Мбаппе продолжает переговоры с ПСЖ и «Реалом».

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 35 голов и 23 ассиста в 43 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В конце июня 23-летний форвард станет свободным агентом.

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Источник RMC Sport
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