Тренер Колоса: «Тренируемся, чтобы в будущем принести пользу Украине»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал, чем занимается команда во время войны в Украине.

«На сегодняшний день функционирует детская школа, три возрастных группы – это около ста детей занимается. Касаемо первой команды: мы с этой недели начали заниматься три раза в неделю.

Такой поддерживающий характер, и просто увидеться, провести время вместе. Конечно, это наш неполный состав, потому что все наши легионеры играют за границей, а Богданов и Велетень служат в ВСУ. А остальные ребята, 10 человек, тренируются три раза в неделю. Плюс игроки из других команд, которым мы тоже позволяем поддерживать форму, потому что сейчас такая ситуация...

Мы сами были в такой ситуации, когда здесь стреляли, и не было возможности заниматься. И наши игроки где-то на западе Украины занимались с другими командами, если так можно сказать. Поэтому, мы тоже идем навстречу. Даем возможность игрокам из других команд поддерживать форму, вспомнить, что такое мяч, чтобы в будущем принести пользу нашему государству, и помогать, чем сможем», - сказал Вишняк.