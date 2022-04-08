Владимир ЛЫСЕНКО: «Мы выиграем войну и в Украине будет сильный чемпионат»

Футболист ковалевского «Колоса» Владимир Лысенко высказался о войне Украины с российскими захватчиками.

«Каждый день у меня очень тяжелые мысли. Я скучаю по Киеву, по своим близким, которых я не видел уже месяц в связи с этой войной. Поэтому я прихожу немного побегать и подумать о футболе, пообщаться с ребятами, пошутить, как мы раньше это делали на футбольных полях. Но потом я возвращаюсь домой, и снова начинаются эти мысли о войне. Все плачут, переживают и хотят, чтобы мы поскорее победили и все стало на свои места.

Дай Бог, мы победим и клубы будут существовать, в том числе и наш. Хочу верить, что те же «Черноморец» и «Металлист» тоже будут, и в Украине будет сильный чемпионат», - сказал Лысенко.