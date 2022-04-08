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Владимир ЛЫСЕНКО: «Мы выиграем войну и в Украине будет сильный чемпионат»

Форвард «Колоса» переполнен оптимизмом

  • 08.04.2022 05:05
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Владимир ЛЫСЕНКО: «Мы выиграем войну и в Украине будет сильный чемпионат»
© ФК Колос. Владимир Лысенко

Футболист ковалевского «Колоса» Владимир Лысенко высказался о войне Украины с российскими захватчиками.

«Каждый день у меня очень тяжелые мысли. Я скучаю по Киеву, по своим близким, которых я не видел уже месяц в связи с этой войной. Поэтому я прихожу немного побегать и подумать о футболе, пообщаться с ребятами, пошутить, как мы раньше это делали на футбольных полях. Но потом я возвращаюсь домой, и снова начинаются эти мысли о войне. Все плачут, переживают и хотят, чтобы мы поскорее победили и все стало на свои места.

Дай Бог, мы победим и клубы будут существовать, в том числе и наш. Хочу верить, что те же «Черноморец» и «Металлист» тоже будут, и в Украине будет сильный чемпионат», - сказал Лысенко.

Источник — Футбол 1/2/3

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