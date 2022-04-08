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Владимир ЛЫСЕНКО: «Игроки, тренер и президент делают все для Ковалевки»

Каждый приближает нашу победу как может

  • 08.04.2022 01:59
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Владимир ЛЫСЕНКО: «Игроки, тренер и президент делают все для Ковалевки»
© ФК Колос. Владимир Лысенко

Форвард «Колоса» Владимир Лысенко рассказал, как представители ковалевского клуба помогают Украине в войне с российскими оккупантами.

«Некоторые наши футболисты находятся на базе, помогают, волонтерствуют. Наш главный тренер тоже ездит и помогает всем, чем может. Естественно, наш президент Андрей Засуха делает все для своего поселка и тоже находится там.

Самое главное, чтобы мы остались живы, выжили наши украинцы и военные, и чтобы мы выиграли эту войну. Я очень этого хочу и верю в это», - сказал Лысенко.

Источник — Футбол 1/2/3

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