Джек ГРИЛИШ: «Мы должны набрать максимум очков, если хотим завоевать титул»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Хочу завоевывать медали, завоевывать титулы, поэтому мне нравится эта ситуация. Я должен поблагодарить ребят, тренерский штаб и главного тренера за то, что так тепло встретили меня. Надеюсь, мы все сможем что-нибудь выиграть.

«Ливерпуль» – отличная команда, и я не думаю, что они снова оступятся. Мы должны набирать максимальное количество очков.

АПЛ – лучшая лига в мире. В оставшихся матчах может случиться все, что угодно, поэтому мы должны оставаться сильными и держать ногу на педали. Это будут три очень трудные игры, и мы должны набрать максимум очков, если хотим завоевать титул», - сказал Грилиш.