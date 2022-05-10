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  4. Джек ГРИЛИШ: «Мы должны набрать максимум очков, если хотим завоевать титул»
Англия
10 мая 2022, 12:55 | Обновлено 10 мая 2022, 13:06
153
0

Джек ГРИЛИШ: «Мы должны набрать максимум очков, если хотим завоевать титул»

Хавбек «Манчестер Сити» – о чемпионской гонке в АПЛ

10 мая 2022, 12:55 | Обновлено 10 мая 2022, 13:06
153
0
Джек ГРИЛИШ: «Мы должны набрать максимум очков, если хотим завоевать титул»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Хочу завоевывать медали, завоевывать титулы, поэтому мне нравится эта ситуация. Я должен поблагодарить ребят, тренерский штаб и главного тренера за то, что так тепло встретили меня. Надеюсь, мы все сможем что-нибудь выиграть.

«Ливерпуль» – отличная команда, и я не думаю, что они снова оступятся. Мы должны набирать максимальное количество очков.

АПЛ – лучшая лига в мире. В оставшихся матчах может случиться все, что угодно, поэтому мы должны оставаться сильными и держать ногу на педали. Это будут три очень трудные игры, и мы должны набрать максимум очков, если хотим завоевать титул», - сказал Грилиш.

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Джек Грилиш Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига
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Источник Manchester Evening News
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