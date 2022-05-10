Юрген КЛОПП: «Чемпионская гонка в АПЛ еще не окончена»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Я не уверен, что говорил такое, так как мне кажется, это очевидно. Очевидно, что она еще не окончена, что бы ни случилось.

Нам предстоит сыграть три матча, и я думаю о том, как мы можем выиграть эти три матча, и я не могу сказать, как «Сити» собирается выиграть свои три матча. Мы не перестаем верить, вот что мы делаем.

Это здорово, что мы сами можем решать, как смотреть на эту ситуацию. Есть факты, но нам разрешено их игнорировать. Я стараюсь помочь ребятам увидеть ситуацию так, как вижу ее я», - сказал Клопп.

Отметим, что за три матча до конца чемпионата «Ливерпуль» отстает от «Манчестер Сити» на три очка.