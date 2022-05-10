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  4. Рим. Костюк не смогла обыграть Бренгл в первом круге основы
WTA
10 мая 2022, 13:37 | Обновлено 10 мая 2022, 13:41
770
7

Рим. Костюк не смогла обыграть Бренгл в первом круге основы

Марта уступила американской теннисистке

10 мая 2022, 13:37 | Обновлено 10 мая 2022, 13:41
770
7
Рим. Костюк не смогла обыграть Бренгл в первом круге основы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№59 WTA) завершила борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
 
В первом круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла Мэдисон Бренгл из США (№61 WTA), которая заменила Клару Таусон из Дании.
 
Рим. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 4:6, 3:6
 
Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный.
 
В следующем раунде Бренгл сыграет против Кори Гауфф из США (№15 WTA).

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Мэдисон Бренгл WTA Рим Марта Костюк
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Источник Sport.ua
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Spectra
Не важно какая жеребьевка, если игры нет, то ничего не поможет, увы...
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+4
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Владимир Белокриницкий
Закономірна, впевнена порразка. Ігри немає.
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+3
Sashamar
Що дивного в тому, що 57 ракетка програла 60? Як на мене нічого. Куди гірше сьогодні інший результат: Соболєва вчергове програла в першому колі W25, тобто протягом року жодного прогресу, і всі аванси, які ми тут видавали рік тому йдуть на пси.
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+1
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Onlyvlad
Це доволі очікувано. Цього року повільні покриття не для Марти. 
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0
Олександр Радченко
На Ролан Гарос и не надейтесь увидеть результата она ещё не разу не подтверждала и не защищала очки 
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0
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