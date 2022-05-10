Рим. Костюк не смогла обыграть Бренгл в первом круге основы
Марта уступила американской теннисистке
Украинская теннисистка Марта Костюк (№59 WTA) завершила борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
В первом круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла Мэдисон Бренгл из США (№61 WTA), которая заменила Клару Таусон из Дании.
Рим. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 4:6, 3:6
Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный.
В следующем раунде Бренгл сыграет против Кори Гауфф из США (№15 WTA).
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