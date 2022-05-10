Рим. Костюк не смогла обыграть Бренгл в первом круге основы

Украинская теннисистка Марта Костюк (№59 WTA) завершила борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.



В первом круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла Мэдисон Бренгл из США (№61 WTA), которая заменила Клару Таусон из Дании.



Рим. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 4:6, 3:6



Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный.



В следующем раунде Бренгл сыграет против Кори Гауфф из США (№15 WTA).