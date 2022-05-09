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  4. Марта Костюк получила новую соперницу на турнире в Риме
WTA
09 мая 2022, 14:35 |
560
1

Марта Костюк получила новую соперницу на турнире в Риме

Украинка сразится с американкой

09 мая 2022, 14:35 |
560
1
Марта Костюк получила новую соперницу на турнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№59 WTA) узнала имя новой соперницы в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
 
Изначально Марта должны была играть против 19-летней Клары Таусон (№44 WTA), но представительница Дании снялась из-за травмы спины.
 
Клару заменит Мэдисон Бренгл из США (№61 WTA).
 
Также с турнира в Риме снялась экс-первая ракетка мира Наоми Осака, вместо нее сыграет Нурия Паррисас Диас.

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Источник WTA Insider
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Spectra
Опять это дно... Надеюсь у Марты с ней проблем не будет, как в прошлом году...
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