Марта Костюк получила новую соперницу на турнире в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк (№59 WTA) узнала имя новой соперницы в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Риме.



Изначально Марта должны была играть против 19-летней Клары Таусон (№44 WTA), но представительница Дании снялась из-за травмы спины.



Клару заменит Мэдисон Бренгл из США (№61 WTA).



Также с турнира в Риме снялась экс-первая ракетка мира Наоми Осака, вместо нее сыграет Нурия Паррисас Диас.