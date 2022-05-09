WTA09 мая 2022, 14:35 |
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Марта Костюк получила новую соперницу на турнире в Риме
Украинка сразится с американкой
09 мая 2022, 14:35 |
560
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Украинская теннисистка Марта Костюк (№59 WTA) узнала имя новой соперницы в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
Изначально Марта должны была играть против 19-летней Клары Таусон (№44 WTA), но представительница Дании снялась из-за травмы спины.
Клару заменит Мэдисон Бренгл из США (№61 WTA).
Также с турнира в Риме снялась экс-первая ракетка мира Наоми Осака, вместо нее сыграет Нурия Паррисас Диас.
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Опять это дно... Надеюсь у Марты с ней проблем не будет, как в прошлом году...
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